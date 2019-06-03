أول دولة تعلن حلول عيد الفطر 2019

احتفلت جمهورية مالي اليوم الاثنين، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك 2019، وذلك مع انتهاء شهر رمضان أمس. وفق ما أوردته وزارة الشؤون الدينية في البلاد عبر موقعها الرسمي.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية في تصريحٍ صحفي إنه "تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد فى عدة مناطق من مالى وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر".

وبينت أنه "وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهى جهاز حكومى فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس فى مناطق مختلفة من التراب المالى"، علما أن مالي بدأت الصيام في رمضان قبل الدول الإسلامية.

يشار إلى أن العديد من الدول العربية والإسلامية حول العالم، على رأسها المملكة العربية السعودية، دعت مواطنيها إلى تحري هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، في وقت تشير تقديرات فلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر، قد يكون يوم الاربعاء الوشيك.