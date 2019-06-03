استراليا تُعلن تحري أول أيام عيد الفطر 2019

أعلن مجلس الأئمة الفدرالي الأسترالي، اليوم الاثنين، عن تحري هلال شهر شوال من المراصد الفلكية والمجامع العليمة لرؤية أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال المجلس في بيان له، أنه بعد مشاورات الكثير من علماء مجلس الأئمة المحلي الفدرالي وبعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في استراليا والعالم فقد تحقق لدينا أن رؤية الهلال في استراليا بعد غروب شمس يوم الاثنين 3-6-2019، الموافق 29 رمضان 1440 هـ.

وأضاف المجلس، أن الهلال يولد يوم الاثنين الساعة 8:01 الثامنة ودقيقة واحدة مساء ً بعد غروب الشمس بـ3 ساعات تقريباً، ومن ثم يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران هم المتمم للثلاثين من رمضان 1440هـ.

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وبذلك يكون يوم الأربعاء الموافق 5 حزيران 2019م، هو بداية شهر شوال 1440هـ وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويؤكد سماحة المفتي الدكتور إبراهيم أبو محمد والعلماء على ضرورة أن يحافظ المسلمون على سلامة وأمن وطنهم استراليا، وجمع الكلمة ووحدة الصف، كما يدعو إلى أ، يحافظوا على صحة وسلامة صومهم باستمرار روح الطاعة في بقية شهور السنة.

وأن يخصوا إخوانهم في كل بلاد المسلمين بالدعاء أن يفرج الله كروبهم وينهي بالنصر المؤزر حروبهم وأن يعم السلام والأمن قارتنا استراليا وكل بلاد العالم.