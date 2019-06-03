موعد عيد الفطر في بلجيكا 2019

تهتم الجالية المسلمة في بلجيكا باهتمام الإعلام بتغطية احتفالات العيد كنوع من ترسيخهم للعقيدة الإسلامية في نفوس أبنائهم، الذين يجدون زملائهم في المدارس غير المسلمة يحتفلون بأعيد رأس السنة وعيد الميلاد "الكريسماس" وسط أجواء مبهجة واحتفالات تجوب الأجواء واهتمام إعلامي ترفيهي .

وأكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ (2019) تشير الى اقتران القمر على الساعة 10:02.

حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) حزيران/يونيو2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ أي ما يوافق الساعة 13:02 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

ويمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في معظم أمريكا الجنوبية، وجنوب أمريكا الشمالية، وعليه: سيكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1440هـ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق (04) يونيو/ حزيران 2019 م .