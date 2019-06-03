موعد عيد الفطر 2019 في ماليزيا

في كل عام يحتفل المسلمون في ماليزيا بعيد الفطر المبارك كسائر المسلمين الموزعين في أجراء العالم، ويأتي ذلك وسط اعتقاد لديهم بأن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين ويليه عيد الأضحى السعيد.

وقال المركز الدولي الفلكي، إن شهر رمضان 2019 سيكون في قارة افريقيا واسيا واوروبا واستراليا 30 يوم وبالتالي فإن العيد سيكون الأربعاء بينما يكون أول أيام العيد في امريكا يوم الثلاثاء.

ويأتي عيد الفطربعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر، فيما يحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر، ومدته شرعا يوم واحد فقط وليس ثلاثة أيام كما هو متعارف عليه عند الفئة العظمى من الناس

وفي عيد الفطر تعم أجواء من الفرح والسرر أجواء البلاد الإسلامية ابتهاجا بانتهاء شهر الخير والبركة، كما يتميز بأنه يتم قبله دفع زكاة الفطر الواجبة على المسلمين، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي العادة يؤدّي المسلمون في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا صلاة العيد ويلتقي المسلمون ويتبادلون التهاني والمباركات وسط أجوا من البهجة والفرحة والسرور، ثم يبدأ الجميع بممارسة الطقوس المعروفة في كل موسم.