تراند اليوم : بعد فيديو منى فاروق وشيماء الحاج.. ما لا تعرفه عن أغنية "يا عين موليتين"

أثارت الفنانة الصاعدة منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خليفة انتشار مقطع فيديو فاضح لهما.

وظهرت كلتاهما في الفيديو الفاضح وهن يرقصن بالملابس الداخلية، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم قديم كما أكد البعض إلا أن رواد مواقع التواصل أعادوا نشره من جديد مطالبين بمحاسبتهما قانونيا.

وتكشف "الرسالة" أسرار جديدة عن الأغنية التى رقصت الفنانتين عليها بالفيديو الفاضح.

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الأغنية التي ترددت بالفيديو للمطربة اللبنانية سميرة توفيق، وتحمل اسم "يا عين موليتين" وكانت كلمات الأغنية هى " عودو عليها لبنان يا أهل الدار جولتم نجيها" وهي أغنية تتردد في الأفراح الشعبية، ولا تزال تحافظ على ميزتها ورونقها الذي جذب وما زال معظم المطربين الشعبيين لتأديتها ومع كل أداء كانت تزداد شعبية وتداول.

لكن قلة منا يعرفون أصل هذه الأغنية أو حتى معنى كلماتها بل أن معظمنا يخطئ في نطق الكلمات.

أصل الأغنية عراقي وكلماتها تروي قصة عاشق يتردد على منزل أو مكان وجود حبيبته بكثرة ما أدى إلى انقطاع الجسر المؤدي إلى المكان من كثرة الضغط عليه، وذلك أمام أنظار والدته، و"تطنيش" الوالد.

وهي أغنية مشهورة بالوسط الفني، حيث قامت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده بنشر فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وهي ترقص على أنغام الأغنية.