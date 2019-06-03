موعد عيد الفطر 2019 في استراليا

توقعت الدوائر الفلكية، يوم الاثنين، أن يكون اول ايام عيد الفطر المبارك 2019، يوم الاربعاء المقبل 5 يونيو الجاري، على الرغم من الدعوة لتحري هلال شوال مساء هذا اليوم، مع قرب اختتام شهر رمضان.

ورؤية هلال شهر شوال لن تكون واضحة أو ممكنة في قارة استراليا وافريقيا واسيا واوروبا مساء اليوم، فيما يرجح أن يظهر بوضوع مساء الثلاثاء، في وقت دعت العديد من البلدان الاسلامية الى تحري رؤيته اليوم.

يذكر أن تركيا بضواحيها تكتفي بالحسابات الفلكية من اجل ثبوت هلال شهر شوال وحلول عيد الفطر، في حين ستقوم المغرب وايران وباكستان وسلطنة عمان، بتحري الهلال مساء يوم الثلاثاء 4 يونيو الحالي.

ومن الممكن رؤية هلال شهر شوال من قارة أمريكا بوضوح إذ سيكون عيد الفطر المبارك فيها الثلاثاء، مع الإشارة هنا إلى أن دار الافتاء هي المتخصصة في كل بلد من أجل الاعلام عن القرار النهائي بشأن استكمال رمضان 30 يوما او 29.