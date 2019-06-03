حكم زيارة القبور في عيد الفطر 2019

مع اقتراب حسم الجدل حول موعد عيد الفطر 2019 في البلدان العربية يكثر المسلمون من مظاهر الفرح ويفضل البعض زيارة ذويهم المتوفين في المقابر ويختلف العلماء في حكم زيارة القبور في العيد بين الجواز والرفض.

وتعتبر زيارة القبور في العيد من العادات التي يوليها أهالي البلدان العربية اهتماماً كبيراً من باب الولاء لذويهم وأحبابهم والدعاء لهم وترك ما يسرهم من الزرع والورود وتنفيذاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:" زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".

وباتفاق علماء الدين فإن زيارة القبور مستحبة للرجال والنساء على حد سواء لقول النبي:" أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا".

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وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور في شتى الأوقات وعدم تخصيص وقت محدد وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين".

وحول نفع زيارة القبور والدعاء للمتوفين قال النبي صلى الله عليه وسلم:" مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ"، أي أن السلام المطروح على أصحاب القبور يصل إليهم ويؤنسهم وهو من الأمور المحببة للمتوفين، بحسب "مصراوي".

كما يورد علماء الدين بعض التحذيرات المتعلقة بزيارة القبور في العيد منها الاختلاط بالرجال والتبرج المحرم وكشف العورات ومصافحة الرجال الأجانب ومنع النواح والصياح والصراخ في القبور أما البكاء تعبيراً عن الحزن فقد اجازه العلماء لقول النبي:" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".