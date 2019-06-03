رسائل و مسجات تهنئة عيد الفطر 2019 حصرية وحديثة

يترقب المسلمون في كافة بقاع الأرض تحري هلال شهر شوال، للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر 2019، ليبدأ الناس بإرسال رسائل ومسجات تهنئة عيد الفطر 2019، وذلك من باب المودة والتواصل والتحابب ومعايدة بعضهم البعض للتهنئة بهذه المناسبة المباركة.



رسائل ومسجات تهنئة عيد الفطر 2019

الكل بالعيد فرحان.. إلا أنا زعلان.. بدي أقولك.. كل عام وأنت بخير.. يا أغلى الحبايب

اسأل من أعد العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. يمدكم بعمر مديد.. يجعل حياتكم عيد سعيــد

تهئنة مليانة ياسمين وفل.. أرسلها قبل الكل.. إلك أنت يا سيد الكل.

قبل عجقة العيد.. وقبل رسائل الغير.. والتواصل لسه بخير.. كل عام وأنت بخير

حبيت أهنأك بالعيد والله يحققلك جميع أمانيك.. صحيح بدري لكن القلب يغليك.. وحبيت أسابق الكل وأهنيك

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مبارك عليكم عيد الفطر أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد

أجمل ما في العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات

قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط كل عيد وأنت مبسوط.

يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه.

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك أنت سعيد.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.