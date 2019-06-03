علا الفارس تكشف الضيف الأول لبرنامج مع أو ضد

كشفت الاعلامية الأردنية علا الفارس اليوم عبر صفحتها على انستغرام عن استضافتها الفنانة اللبنانية أمل حجازي في أولى حلقات برنامجها الجديد مع أو ضد على شاشة قناة بي إن BEIN دراما في ثاني أيام عيد الفطر.

وتستقبل الفارس الفنانة أمل حجازي للحديث عن تجربتها مع الحجاب والشهرة في المجتمع العربي ومدى تقبل المجتمع للأمر والعوائق التي مرت بها.

ومن المقرر عرص الحلقة الأولى من برنامج مع أو ضد للإعلامية علا الفارس ثاني أيام عيد الفطر في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة بي إن BEIN دراما.

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وكانت علا الفارس قد انضمت مؤخراً لشبكة بي إن القطرية عبر برنامجها الجديد "مع أو ضد" على شاشة بي إن BEIN دراما أول أيام عيد الفطر المبارك بعد إعلانها مغادرة إم بي سي السعودية.