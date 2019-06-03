موعد عيد الفطر 2019 في هولندا

توقع فلكيون في هولندا تحري هلال شوال 2019 مساء اليوم الاثنين بحسب قرار المحكمة العليا السعودية، حيث من المرجح أن يكون اليوم هو الاخير في شهر رمضان المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت المسلمين في أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شوال، مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان أي الثالث من يونيو.

وتوقع مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، موعد رؤية هلال شوال، وحلول اول ايام عيد الفطر 2019 في مختلف الدول العربية والاسلامية حول العالم، موضحا أن هناك بلدان ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 يوماً فقط.

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وذكر محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في تصريحٍ صحفي إن المتخصصين والمؤسسات الفلكية كافة، توصلوا إلى إجماع بأن رؤية هلال شهر شوال لن تكون ممكنة يوم الاثنين بالوسائل كافة من قارة أوروبا وأفريقيا وأستراليا وآسيا.

وبحسب مركز الفلك الدولي يكون أول أيام عيد الفطر في تلك القارات يوم الأربعاء 5/6/2019، علما أن قارة أمريكا قد يكون فيها عيد الفطر الثلاثاء.

موعد حلول عيد الفطر قد يختلف من دولة لأخرى ، فالرؤية الشرعية هي الأوثق والأهم في عملية تحديد أول أيام عيد الفطر ، ولكن نادرا ما تخطيء الحسابات الفلكية