امتى العيد في مصر 2019 ؟ بحسب دار الافتاء

يطرح المواطنون المصريون منذ مساء أمس الأحد سؤالاً واحداً وهو " العيد امتى" وسط الاختلاف الرسمي الذي حدث بين الدول حول موعد عيد الفطر 2019.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين تحري هلال شوال 1440 عبر اللجان الشرعية والعلمية بمختلف المحافظات المصرية لحسم الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر في مصر.

ومن المقرر اعلان نتيجة الرؤية الشرعية لتحري هلال شهر شوال بعد المغرب في بث مباشر على التلفزيون المصري.

وينسق المعهد القومي للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال اليوم الاثنين وهو يوم الرؤية، من خلال مراصد دار الإفتاء المنتشرة بمحافظات مصر.

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يشار إلى أن المحكمة العليا السعودية، دعت المسلمين فيها إلى تحري رؤية هلال شوال، مساء الاثنين، وقالت المحكمة العليا، إنها ترجو ممن يرى هلال شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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ودعت المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.