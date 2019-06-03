بالتفاصيل.. حفلات العيد في السعودية 2019

يترقب المواطن السعودي انتهاء شهر رمضان، لاستقبال حفلات العيد في السعودية 2019، بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل نجوم عالميين وعرب، لإحياء حفلات العيد 2019، ضمن ثاني مواسم السعودية.

يعتبر "موسم جدة" أحد مواسم السعودية التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات، والذي ينطلق في الثامن من يونيو الجاري، ويستمر حتى 18يوليو المقبل، لمدة (40)يوماً.

نجوم عالميون للمرة الأولى في السعودية

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ستتألق السعودية من خلال "موسم جدة" بحضور ومشاركة أبرز النجوم العالميين، ومنهم ماريا كاري، فرقة BTS الكورية، والنجمة العالمية سيلين ديون، وسط توقعات بحضور ضخم من قبل الجمهور السعودي.

وستتنوَّع المناسبات بين الحفلات الموسيقية والغنائية، ويأتي في مقدمة النجوم العالميين المشاركين كريس براون، والفنانة العالمية هالزي، وفرقة البوب الأمريكية باك ستريت بويز، ومنسق الدي جي البريطاني آلن وكر، والدي جي الأمريكي خالد، والدي جي الهولندي أفروجاك، إضافة إلى الهولندي مارتن جاركس أحد أهم منظمي الدي جي والموسيقى الإلكترونية في العالم، والدي جي الأمريكي مارشميلو.

ويشار إلى أن "موسم جدة" ثاني "مواسم السعودية"، والذي سيفتتح أولى حفلاته لهذه الموسم في الخامس والسادس من يونيو الجاري، بمشاركة أبرز نجوم الفن العالميين والعرب، وتنظيم من "روتانا للصوتيات والمرئيات" ضمن حفلات العيد في السعودية، حسب مجلة سيدتي.