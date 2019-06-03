أجمل نقوش حناء العيد 2019 - شاهد

تنتظر الفتيات قدوم عيد الفطر المبارك لنقش أيديهن بأجمل نقوش حناء العيد 2019، وذلك يعتبر من أشكال الاحتفال بالعيد، والابتهاج بهذه المناسبة لتتزين بها الفتيات، بشكل تراثي حديث، يضفي على إطلالتهن الكثير من الإثارة والجاذبية.

نقشات حناء ناعمة

ترغب الفتيات برسومات حناء ناعمة، فتكتفي بالنقش على الأصابع بأشكال ورق الشجر، أو العصافير، أو نقشات على شكل خواتم مزركشة تمتد على مساحة اليد.

نقشات حناء مميزة

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وهناك من الفتيات من تطمح لرسمات مميزة وبارزة، فتلجأ إلى اعتماد رسومات تراثية كبيرة، تمتد من كوع اليد وحتى المعصم، وهناك من تفضل الرسم على الرقبة والظهر والقدم، برسومات ناعمة رقيقة تبرز جمال أنوثتها.

ويشار إلى أن نقوش حناء العيد تتنوع في ألوانها، منها ما هو يميل إلى السواد وتفضله الكثير من الفتيات، وآخر يميل إلى اللون البني الكستنائي، ونوع آخر تتميز به العرائس لون أبيض بنقشات تناسب العروس ليلة زفافها، للظهور بإطلالة مميزة وراقية.

ويشار إلى أن نقوش الحناء لا تقتصر على الفتيات، بل يوجد في دول الخليج رجال يعتمدون على الحناء في كثير من الأحيان لحمايتهم من حر الصحراء، إضافة إلى التخلص من الصداع الشديد الذي يصيبهم، ويعطل عملهم في غالب الأحيان.