موعد الحلقة الأولى من برنامج مع أو ضد لعلا الفارس

أعلنت الإعلامية علا الفارس اليوم الاثنين عن بث الحلقة الأولى من برنامج مع او ضد على شاشة قناة بي إن BEIN دراما اليوم الثاني من عيد الفطر.

ومن المقرر بث الحلقة الأولى من برنامج مع أو ضد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مع الفنانة اللبنانية أمل حجازي للحديث عن تجربتها مع الحجاب والشهرة والعوائق التي مرت بها.

وكانت علا الفارس قد انضمت مؤخراً لشبكة بي إن القطرية عبر برنامجها الجديد "مع أو ضد" على شاشة بي إن BEIN دراما أول أيام عيد الفطر المبارك بعد إعلانها مغادرة إم بي سي السعودية.

يذكر بان فضائية الظفرة الإماراتية قد أوقفت عرض مسلسل صبر العذوب والذي تلعب علا الفارس دور البطولة فيه بعد انضمام الفارس للعمل مع قناة الجزيرة القطرية.