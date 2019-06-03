“برقم الجلوس” اعرف نتيجة الإعدادية ألترم الثاني 2019 “نتائج الإعدادية” لجميع...

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بجميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ظهرت الآن نتائج “الصف الثالث الإعدادي” في العديد من المحافظات، حيث سجلت نسب النجاح في نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام أرقام مرتفعة مقارنه بالعام السابق،وقد اعتمدت “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني بمحافظة القاهرة، والإسكندرية، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2019، ونتيجة الإعدادية 2019 بمحافظة البحر الأحمر، كما اعتمد محافظ أسوان نتيجة الإعدادية 2019 أسوان، وانتهت جميع المحافظات من امتحانات “الصف الثالث الإعدادي”، و الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب لجميع المحافظات وسيتم طرح “نتائج الصف الثالث الإعدادي” إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

ألاستعلام عن “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

يتم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم عبر البوابة التعليمية أو البوابة الإلكترونية، واختيار المرحلة الإعدادية وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

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“نتيجة الشهادة الإعدادية” آخر العام جميع المحافظات 2019

تم أداء الامتحانات من قبل جميع الطلاب وسط قلق كبير من الجميع بسبب تعرض بعض المحافظات إلي صعوبة في الامتحان فهناك محافظات اشتكي طلابها من صعوبة امتحان الرياضيات في الجبر والهندسة، وهناك محافظات اشتكت من صعوبة امتحان اللغة العربية، ومن يرغب في معرفه النتيجة يكتب رقم الجلوس في التعليقات وسنبحث له عن النتيجة.

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