موعد عيد الفطر 2019 في الأردن

تبدأ المراصد الفلكية الأردنية مساء الاثنين 29 رمضان 1440 الثالث من يونيو 2019 برصد هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر في الأردن.

وأكد خبراء الفلك صعوبة رؤية هلال شوال بالعين المجردة حيث لا تتجاوز فترة مكوثه في الأفق الغربي 5 دقائق.

وبحسب التفاصيل التي أوردها موقع طقس العرب ستغرب الشمس في تمام الساعة: 7:38م وسيغرب القمر بعد مغيب الشمس في تمام الساعة: 7:43م.

ويمكث هلال شهر شوال في الأفق الغربي 5 دقائق فقط، وهي فترة غير كافيه علمياً لرؤية الهلال بالعين المجردة، خاصة أن عمر الهلال لم يتجاوز ال 15 ساعة.

وبناءً على ما سبق يتوقع أن يكون الثلاثاء الرابع من يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثون يوماً بالرغم من ولادة الهلال ويوم الأربعاء الخامس من يونيو 2019 هو أول يوم من عيد الفطر.