تراند اليوم : تعليق ناري من أشرف زكى على منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف

كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى أن منى فاروق وشيما الحاج ليستا عضوتين فى النقابة، وذلك بعد أن تم القبض على منى فاروق وشيما الحاج أمس الخميس بتهمة الفعل الفاضح.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن "النقابة لا علاقة لها بكل من منى فاروق وشيما الحاج؛ لأنهم مش أعضاء فى النقابة"، وعن المخرج خالد يوسف قال: "أنا ما لى؟ هو عضو بالسينمائين، ونقابة المهن التمثيلية لا علاقة لها بالمخرج خالد يوسف".



اقرأ ايضا.. أول رد من خالد يوسف على هروبه إلى فرنسا بعد القبض على منى فاروق وشيماء الحاج



الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على كلا من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الظهور فى فيديوهات جنسية عدة، بإحدى مناطق القاهرة.