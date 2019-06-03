تراند اليوم : سما المصري تتعرض لحادث وتاتو في هذه المكان – صور

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة أظهرت فيها بطنها، وقلّدت نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بوقفته الشهيرة، وكان اللافت التاتو التي وشمته في أسفل بطنها ما أثار استياء البعض الذي طالبها بالعودة إلى رشدها ونشر الصور التي تليق بعمرها بعيداً عن صورة المراهقة.

كما نشرت سما صورة لسيارتها بعد تعرضها لحادث بسيط وسخرت من الشعب المصري الطيب، وقالت: (الله ماشاء فعل…الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا….واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا…لا ونزل من عربيته يتخانق كمان…لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي….ع العيد كده ياربي).

الرقاصة المصرية تحاول لفت النظر إليها بكل الطرق لكنّها مرة لم تلفت انتباهنا بثقافتها ولا بقراءتها لكتاب معين، وكل ما تفعله ابراز مقومات جسدها وشتم كل من ينتقدها.