موعد عيد الفطر 2019 في السودان

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء اليوم الاثنين تحري هلال شوال مساء اليوم 1440 على أن يكون اليوم 29 رمضان المتمم لشهر الصيام وغداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في السودان.

ودعت الجمعية للتأكد ورصد هلال شوال بالمراصد الفلكية لصعوبة تحريه بالعين المجردة لقرب مغيب القمر من مغيب الشمس، وذلك من أجل الإعلان رسميا عن حلول عيد الفطر السعيد من عدمه.

وكان مؤتمر التقويم الهجري في تركيا قد حدد أن انتهاء شهر رمضان بـ 29 يوم وأول أيام عيد الفطر هو الثلاثاء الرابع من يونيو.

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ومن المتوقع انعقاد مجلس الفقه الإسلامي مساء اليوم الاثنين عقب آذان المغرب مباشرة لتحري هلال شوال 1440 وإعلان عيد الفطر، وفقاً لـ "أخبار السودان".

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يذكر أن معظم الدول العربية ستقوم بتحري هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين المقبل، وسط خلاف بين علماء الفلك حيث يرى بعضهم أن الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، بينما يرى آخرون أنه الاربعاء.