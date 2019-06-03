موعد صلاة عيد الفطر في الامارات 2019

أكدت المحكمة العليا في الامارات إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1440 في مختلف الامارات بعد 20 دقيقة من ارتفاع الشمس في الأفق.

وحددت المحكمة الساعة 5.550 صباحاً لأداء صلاة العيد في أبو ظبي، والساعة 5.45 صباحاً لأداء صلاة العيد في إمارة دبي.

وصلاة العيد في الشارقة في تمام الساعة 4.45 صباحاً، وفي عجمان تقام صلاة العيد في عجمان الساعة 5.45 صباحاً، وصلاة العيد في رأس الخيمة في تمام الساعة 5.41 صباحاً.

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أما أداء صلاة العيد في إمارة العين في تمام الساعة 5.44 صباحاً وصلاة العيد في الفجيرة في تمام الساعة 5.39 صباحاً، انتهاءً بصلاة العيد في إمارة أم القيوين الساعة 5.41 صباحاً، بحسب "البيان".

ودعت المحكمة العليا "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض". وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

ووفق ما أعلن مركز الفلك الدولي، فإن عيد الفطر سيكون في الإمارات يوم الأربعاء، وذلك كون رؤية هلال شوال مساء اليوم ستكون غير ممكنة في الدول التي بدأت الصيام في شهر رمضان يوم الاثنين السادس من يونيو.