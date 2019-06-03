موعد عيد الفطر 2019 في لبنان

اعلن رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاد محمد القاضي اليوم الاثنين عن موعد اول أيام عيد الفطر في الأراضي اللبنانية، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان.

وأوضح القاضي بأن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في الأراضي اللبنانية بحسب بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري الذي أصدر بيانه بالأمس

وبين القاضي بأن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 حزيران، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان لمدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، بحسب "لبنان 24".

وينتظر العلماء تصريح دار الإفتاء للبت في موعد عيد الفطر وآراء اللجان الشرعية فيما ستبدأ العديد من الدول تحري هلال شوال 1440 مساء اليوم الاثنين.

وفي سياقٍ متصل، أعلن الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية أداء صلاة العيد وخطبتها في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا في مسجد ختام الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الواقع في وسط بيروت.