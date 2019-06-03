موعد عيد الفطر 2019 في كندا

ينتظر المسلمون في كندا، في هذه الساعات، حلول أول أيام عيد الفطر 2019، وذلك مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان التي يقيم فيها المسلمون.

ووفق ما أعلن فلكياً، فإن عيد الفطر 2019، قد يكون يوم الأربعاء، وبحسب التوقعات من المقرر أن يكون صيام شهر رمضان لعام 2019، 30 يوماً في الدول التي صامت منذ الاثنين 6 مايو المنقضي.

وفي ذات السياق، شددت المملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، على ضرورة تحري هلال شهر شوال للعام 1440 هجري، مساء يوم الاثنين، والذي يصادف الثالث من يونيو 2019.

ووجهت المحكمة العليا في السعودية، نداءً لكل شخص يتحرى هلال شهر شوال بضرورة التواصل معها، أو مع أقرب محكمة إليه.

يذكر أن المنظمات الإسلامية الكندية مثل الجمعية الإسلامية الكندية، والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية، في كندا، تتبع تواريخ مجلس الفقه بأمريكا الشمالية لشهر رمضان 2019 والعيد، ومن المؤكد أن أي مراكز تابعة للمنظمات الإسلامية سيبدأ عندها أول أيام عيد الفطر 2019 يوم الثلاثاء، الثالث من يونيو .