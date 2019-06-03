دعاء ختم القران الكريم مكتوب و صورة - دعاء ختم المصحف

تعد قراءة القرآن الكريم من أكثر الأعمال المستحبة في شهر رمضان الكريم حيث نقدم لكم دعاء ختم القران خصوصا ونحن نعيش الساعات الأخيرة من هذا الشهر الفضيل.

وبعد أن ينهي المسلم قراءة كل أجزاء المصحف يستحب أن يقرأ بعد ذلك بدعاء ختم القران حيث نضع بين يديكم هذا الدعاء مكتوب، وصورة عنه.

دعاء ختم القران الكريم:

اللهم أرحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لى حجة يارب العالمين.

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر * اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه.

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اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولافاضح اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازينى وحقق امانى وأرفع درجاتى وتقبل صلاتى وأغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة.

اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار * اللهم أحسن عاقبتنا فى الامور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الأخرة.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وأنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة هى لك رضى إلا قضيتها ياأرحم الراحمين * ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيراً.