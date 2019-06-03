“جهز ملفك الآن” الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020...

معرفة الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020 اصبح مهم معرفتها الآن وخاصة بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وعلى الطلبة الناجحين الذين ينتقلون إلى المرحلة الدراسية القادمة وهى مرحلة الثانوي العام ضرورة تجهيز ملف الثانوي، والتقديم في الصف الأول الثانوي يتطلب مجموعة من المستندات والتي يجب على كل طالب أن يسعى إلى تجهيزها من الآن، وخاصة في مرحلة تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 وسوف نوضح تفصيلاً المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بمشيئة الله 2019 /2020 وهى من الأوراق المهمة حيث تلزم المدارس الطلاب وأولياء أمورهم بتجهيز ملف تقديم الثانوي الذي يحتوى على مجموعة من المستندات وهى تشمل ملف الطالب وهذا مكا نوضحه بالتفصيل.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

إليكم الأوراق المطلوبة

شهادة الميلاد كمبيوتر مميكنة مع إحضار 5 صور ضوئية منها.

استمارة الشهادة الإعدادية مع 4 صور ضوئية لطبق الأصل.

إحضار عدد 3 صور شخصية لبطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

تقديم عدد 4 صور شخصية للطالب.

تجهيز ملف تقديم الثانوي ويتكون من (طلب التحاق بالثانوي + ملف المتابعة).

البطاقة الصحية.

عدد 2 طابع نقابة.

عدد1 طابع تعليم.

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والجدير بالذكر أن الشخص المخول له بالتقديم غير الطالب هو ولي أمر الطالب، وعلى الطلاب متابعة الأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي وضرورة تجهيز ملف تقديم الثانوي العام.

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