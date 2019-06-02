رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2020

هذا هو اليوم الذي ينظره كل أب وام، يوم التحاق ابنه او ابنته بالصف الأول الابتدائي، فعلى الرغم من أن معظم الاطفال يدرسون في مرحلة ما قبل التعليم الالزامي في الحضانات، ومدارس اللغات وحتى بعض المدارس الحكومية إلا أن دخول الطالب للصف الأول في حلقة التعليم الاساسي له فرحة خاصة لدى الأسرة فهي أول سلمة في درجات التعليم .

رابط تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي 2020

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2020 ، بالمدارس الحكومية، ويبدأ التسجيل من اليوم الأول من يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019 ويمكن لأولياء الأمور الدخول على رابط تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي في جميع المحافظات بادخال الرقم القومي .

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2020

يكتب الرقم القومى الطالب “14 رقما”، ادخال تاريخ الميلاد، تحديد محافظة الميلاد، تحديد النوع ثم الضغط على”تسجيل دخول”.

كتابة اسم الطالب الأول، اسم والده، ثم اسم الجد، يليه الاسم الرابع.

اختيار الديانة، محافظة السكن التي يسكن بها الطالب حاليًا، ثم كتابة عنوان السكن بالتفصيل.

كتابة رقم محمول يتم التواصل من خلاله مع ولي الأمر، وكذلك رقم التليفون الأرضى إن وجد مسبوقًا بمفتاح المحافظة، فضلًا عن البريد الالكترونى، ثم كتابة اسم الأم الأول والثانى والثالث والرابع.

اختيار الادارة التعليمية ثم اختيار المدرسة المراد التحاق الطالب فيها ثم الضغط بعد اختيار المدرسة الأولى على زر اضافة، ثم اختيار المدرسة الثانية بنفس الطريقة، ثم الثالثة مع ملاحظة بانه يجب الضغط مرة واحدة على زر اضافة والانتظار حتى رسالة “تم الاضافة بنجاح”.

بعد اختيار المدارس الثلاث المراد الالتحاق بها من ولى الأمر والتى يتم من خلالها اختيار مدرسة واحدة فقط يتم الضغط على زر “ الطباعة” ويتم طباعة ثلاث نسخ مع ملاحظة بأنه فى حالة تسجيل أي بيانات على سبيل الخطأ يمكن الغاء تلك البيانات ثم اجراء الاضافة مرة أخرى.

يتوجه ولى الأمر الى المدارس الثلاث مصطحبا معه التقرير المطبوع وعليه الصورة الشخصية للطالب وشهادة الميلاد الأصلية وكافة المستندات التى تثبت صحة ما تم تسجيله وخاصة فيما يتعلق بعنوان السكن.

ملاحظة هامة : تتلقى المدارس طلبات الالتحاق بداية من شهر يونيو 2019 وحتى يوم 14 سبتمبر 2019 .

رابط تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي 2020

يتسنى لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2020 .

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2020

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