تراند اليوم : غادة عبد الرازق عن هيفا وهبي: حد وصلها كلام غلط – فيديو

حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج (عائشة شو)، مع المذيعة عائشة عثمان، عبر قناتي (القاهرة والناس)، و(النهار).

ردت غادة على تصريحات هيفا التي قالت عنها: (ياريت تركز في مسلسلها اللي ماحدش شايفة)، بعدما ظنت وهبي أن غادة انتقدت مسلسلها (كلام على ورق) الذي عرض في رمضان 2017.

قالت غادة في ردها: (أنا عمري في حياتي ما نظرت على حد ولو عايزة أقول هقول في بيتنا لوحدي، أكيد حد وصلها معلومة خاطئة، أنا مش جلاد ولا قاضي أنا فنانة، الفنان يخليه في حاله ويعمل أعماله الفنية، ولو خدتي رأيه كأصدقاء أو أخوة يقول).