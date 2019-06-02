الاكثر مشاهدة اليوم - (xxl 2019) فديو منى فاروق و خالد يوسف (HD مني فاروق كامل 11 دقيقه) mona farouk and khaled youssef

كامل (xxl 2019) فديو منى فاروق و خالد يوسف، فيديو HD مني فاروق كامل 11 دقيقه mona farouk and khaled youssefk يبحث الكثيرين عن فيديو مني فاروق الحقيقي بدون فوتوشوب ، حيث ازدادت عمليات البحث عبر محركات جوجل حول “فيديو منى فاروق وخالد يوسف ” الفاضح يتسائل الكثير ين عن حقيقة هذا الفيديو المسرب لفنانة المصرية منى فاروق.

لا تزال فضيحة المخرج المصري خالد يوسف والفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج تضج مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تسريب فيديو جديد لهما في وضع مخل بالاداب العام والمجتمع المصري .

حيث شوهد خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه قيام فتاتين بالرقص على اغنية على عين مولايتي ، وهم يرتدون ملابس شبه عارية ، حيث يظهر خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه صوت شاب يقوم بتصويرهما وهو يحثهم على الرقص المتواصل.

Advertisements

الفيديو شكل موجة من الغضب الكبير والسخط بين اوساط جميع من شاهدوه ، مطالبين بضرورة ايقاع العقوبة القانونية بحقهم .

فيما لم يصدر عن كل من الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج او المخرج خالد يوسف اي تعليق بخصوص المقطع الفيديو المنسوب اليهم ، واكتفت منى فاروق باصدار تنويه عبر حسابها عبر الانستغرام بأنه لا يوجد لها اي حساب رسمي باسمها عبر الفيس او تويتر.

هذا ويعتذر منكم موقعنا الاخباري “دوت الخليج” عن نشر مقطع الفيديو الاباحي الخاص بمنى فاروق وشيماء الحاج ، لما يتضمن هذا المقطع مناظر مخلة بالآداب .