هل يجوز اخراج زكاة الفطر ليلة يوم 28 رمضان

قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مقدار زكاة الفطر هذا العام يتراوح بين 20 و25 درهماً عن الفرد الواحد، وبنسبة مقاربة للسنوات المقابلة.

وأكدت الدائرة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والمقدر ثمنه هذه الأيام بنحو 20 إلى 25 درهما.

وزكاة الفطر واجب على كل مسلم عنده من المال ما يفضل عن قوت نفسه، ومن يعول يوم العيد، وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من أولاده وبناته وأبويه، ولا ينبغي للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، فالواجب أن تقدم قبل صلاة العيد أو في ليلة العيد في رمضان.

وأن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.

بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.