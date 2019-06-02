دعاء عيد الفطر السعيد – الأدعية المستحبة في العيد

توقعت المراصد الفلكية أن يكون يوم الثلاثاء الرابع من يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان 2019 ثلاثون يوماً بالرغم من ولادة الهلال ويوم الأربعاء الخامس من يونيو 2019 هو أول يوم من عيد الفطر.

وتبدأ المراصد الفلكية مساء الاثنين 29 رمضان 1440 الثالث من يونيو 2019 برصد هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

ومن الأدعية المستحبة في عيد الفطر السعيد ما يلي:

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

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اللهم اجعل شهر رمضان شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فأعطنا اللطفَ والرحمةَ.

لهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

الهي فمنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.