دار جدل واسع حول موعد عيد الفطر في تركيا 2019، ليتسنى للمسلمين الأتراك التحضير لأجواء العيد السعيد والاستعداد لعطلته.

وتقرر موعد عيد الفطر في تركيا على أن يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو ليكون الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، علما بأن عيد الفطر في تركيا يستمر حتى الخميس 6 يونيو 2019.

وأكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن موعد أول ايام عيد الفطر المبارك للعام 2019 1440 في تركيا، هو يوم الثلاثاء، فيما حددت تاريخ عطلة عيد الفطر للمؤسسات والدوائر الحكومية، المقررة للعام 2019.

وتبدأ إجازة عيد الفطر في تركيا عند الساعة (13: 00) بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين 3 يونيو/ حزيران المقبل، وتنتهي يوم الجمعة 7 من الشهر نفسه.