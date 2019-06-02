حقيقة وفاة الفنان محمد نجم جراء تدهور حالته الصحية

انتشرت أنباء تفيد بوفاة الفنان المصري محمد نجم، بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات الدقي، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة هذا الخبر جملة وتفصيلًا.

وذكرت صحيفة "المصريون" المصرية، أن مصادر صحفية نفت ما تردد عن وفاة نجم داخل المستشفى، وأنه يخضع حاليا للعلاج داخل العناية المركزة.

واكتسب الفنان الكبير محمد نجم، شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر".

ولد الفنان محمد نجم في 15 يناير/كانون الثاني 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية المصرية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتدعى "يسرية"، وله ابن يدعى "شريف".نشأ في فرقة عبد المنعم مدبولي.

وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم "فرقة نجم"، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية. قدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وشهدت تلك المسرحية ظهور الفنان محمد صبحي على المسرح.