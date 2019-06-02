موعد عيد الفطر 2019 في سوريا

من المتوقع أن يوافق عيد الفطر في سوريا، الأربعاء 5 من حزيران، بسبب عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال بحسب “الجمعية الفلكية السورية”.

وقال رئيس جمعية الحسابات الفلكية السورية، محمد العصيري، إن حالة نادرة تحدث لأول مرة تجعل من تحديد عيد الفطر أمرًا صعبًا.

وقال العصيري إنه من الصعب هذا العام تحديد موعد عيد الفطر بسبب بقاء الهلال بعد غروب الشمس لمدة ثلاث دقائق فقط في سوريا (ما يجعل رؤيته صعبة).

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وحددت حكومة النظام السوري عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام فقط، بحسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الخميس 30 من أيار.

وبحسب بلاغ صادر عن المجلس تعطل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 4 من حزيران ولغاية الخميس 6 من حزيران، وبهذا يعطل الموظفون السوريون خمسة أيام فعليًا، فأيام الجمعة والسبت (7 و8 من حزيران) هي عطل رسمية.