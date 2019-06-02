موعد عيد الفطر في اسبانيا 2019

أظهرت دراسة أجراها فريق طقس العرب حول موعد عيد الفطر وأول أيام شهر شوال هو يوم الأربعاء، حين أن شهر رمضان سيكمل الثلاثين يوماً بالرغم من ولادة الهلال ومغيب القمر بعد الشمس.

وسيتم بمشيئة الله تحري هلال شهر شوال وتحري عيد الفطر بعد مغيب شمس يوم الإثنين لتحديد ما إذا كان يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال و عيد الفطر، أم أنه سيكون المتمم لشهر رمضان.

وسيمكث هلال شهر شوال في الأفق الغربي 5 دقائق فقط، وهي فترة غير كافيه علمياً لرؤية الهلال بالعين المجردة، خاصة أن عمر الهلال لم يتجاوز ال 15 ساعة.

بالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثة في الأفق الغربي 5 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة، وإليكم التفاصيل:

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018 م​ هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاربعاء 5/6/2019 م​​ هو بداية أول أيام شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد