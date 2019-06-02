استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 “محافظة البحيرة”

تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م رسمياً عبر حساب مديرية التربية والتعليم بالحيرة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد تم الإعلان عن ذلك اليوم الأحد الموافق لتاريخ 2 يونيو 2019م، وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس للتسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند استخراج نتيجة شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بنسب وأعداد الطلاب الناجحين وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة.

ملاحظة: يمكنكم ترك تعليقاً يتضمن رقم الجلوس والمحافظة التابع لها الطالب، وسيتم موافاتكم بالنتيجة عبر موقع نجوم مصرية بمشيئة الله تعالى.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م الجاري اليوم الأحد الموافق لتاريخ 2 يونيو 2019م من جانب السيد اللواء “هشام آمنة” محافظ البحيرة، وقد بلغت نسبة النجاح للطلاب والطالبات على مستوى مديرية التربية والتعليم بالحيرة 69.89%، وقد بلغ عدد إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية 90861 طالباً وطالبةً، وقد حضر منهم 89517 طالباً وطالبةً، وقد نجح من هذا العدد 62559 طالباً وطالبةً.

وبعد أن تم تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات بكل دقة لكي يأخذ كل طالب حقه، واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بالبحيرة اليوم، فيمكن لكل طالب وطالبة الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة من خلال اتباع الرابط التي أطلقته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث قمنا بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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وقد تم الإعلان أيضاً عن اعتماد اللواء هشام آمنة نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية القسم المهني”، وقد بلغت نسبة النجاح في هذا القسم 86.62%، وقد تقدم سيادة اللواء المحافظ بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين وخاصة المتفوقين منهم، متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والتوفيق في مراحل التعليم المقبلة بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 بمحافظة البحيرة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (behira.gov.eg) أو من خلال الرابط الأخر (natiga.egymoe).

نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 2019

يوفر موقع نجوم مصرية خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في عددٍ من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات التالية (القاهرة، الجيزة، الأقصر، المنوفية، الشرقية، بني سويف، القليوبية، المنيا، الغربية) فور الإعلان الرسمي عن نشرها عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من خلال التالي:

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأي محافظة من محافظات مصر من خلال أحد الروابط السابقة.

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