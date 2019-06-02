تراند اليوم : ابنة هيفا أصبحت نسخة عنها! – صورة

نشرت زينب فياض الإبنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جميلة وماكياج كثيف، وبتسريحة شعر (مجعدة).

علق الكثيرون على الشبه الكبير بين زينب ووالدتها هيفا وهبي، واعتبر البعض أن زينب نسخة مصغرة عن أمها.

تتواصل زينب فياض، مع متابعيها بشكل شبه مستمر، كما تجيب على أسئلتهم فيما يخص حياتها الشخصية، ومعلومات عنها.

Advertisements

اقرأ: ابنة هيفا تشكر أمها الحقيقية وهل انفصلت عن زوجها؟ – صور

زينب لديها ابنتان هما (رهف)، و(دانييلا)، ولا تتردد في نشر صورهما عبر السوشيال ميديا، واصبحت الآن تمتلك مئات الآلاف من المتابعين مثلها مثل أي نجمة معروفة.

اقرأ: ابنة هيفا شيعية ترفض البوح وهكذا تحاور معجبيها – صورة