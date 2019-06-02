اعرف نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 “ثالثه اعدادي” الترم الثاني من خلال رابط...

عقب الإنتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سوف يتم رفعها إلى السيد محافظ البحيرة لإعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 لأبناء محافظة البحيرة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، ومنها إدارات (حوش عيسى وكوم حمادة وإيتاي البارود وأبو حمص ودمنهور) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث يترقب الطلاب والطالبات داخل المحافظة إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال جميع الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الترم الأول، كما سنوفر لكم رابط مباشر لإعلان النتيجة فور اعتمادها وتوفرها.

نتيجة إعدادية البحيرة 2019

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتشكيل لجنة متابعة من المديرية لمتابعة جميع أعمال الامتحانات داخل اللجان في جميع أنحاء المحافظة، وبالفعل قامت اللجنة بزيارة ميدانية للكثير من لجان الامتحانات داخل المديرية، وقد تأكدت اللجنة أن جميع الأمتحانات قد مرت بسلام ودون وجود أي شكاوى داخل اللجان لا من الأبناء أو أولياء الأمور، وقد تأكدت أن جميع الأسئلة في جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب قد جاءت من داخل المقررات الدراسية ومناسبة لمستوى جميع الطلاب والطالبات ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن جميع أعمال التصحيح والكنترولات المتعلقة بنتيجة الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول قد بدأت بالفعل، وجاري حاليا أعمال التصحيح والرمراجعة والرصد، كما يمكن لجميع الطلاب متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال بوابة البحيرة الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس فقط.

إعلان نتيجة الإعدادية بالبحيرة 2019 ترم أول

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة تفيد بأن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية قد أوشكت على الإنتهاء ومن المنتظر عرض نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الترم الأول خلال الأيام القادمة.

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لم تخرج مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن صمتها ولم تدلي بأي تصريحات جديدة حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول سوى أن النتيجة سوف تعلن رسميا أثناء إجازة نصف العام.

يتزايد البحث خلال هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية خاصة بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة والإسكندرية باعلان نتيجة الإعدادية أمس، كما نوهت القاهرة أيضا عن اعلان النتيجة اليوم، وسوف نتابع معكم خلال الساعات القدمة اعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 فانتظرونا.

ترددت بعض الأنباء حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الأول غدا السبت، وذلك بعد ان اكد مصدر مسئول الإنتهاء من أعمال الكنترول المركزي بالمحافظة وجاري تجهيز النتيجة لإعتمادها رسميا.

حتى اليوم لم تقم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتحديد الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وسوف نتابع معكم جميع الأخبار.

تحديث 29 مايو

كما تابعنا معكم إعلان نتيجة اعدادية البحيرة الفصل الدراسي الأول 2019 ها نحن نعود من جديد ونستكمل المسيرة معكم وإعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس قريبا.

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