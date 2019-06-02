شاهد: الحلقة 28 الثامنة والعشرين من خمسة ونص كاملة وبجودة عالية

شهدت الحلقة 28 الثامنة والعشرين من مسلسل خمسة ونص تطورات خطيرة في حياة بيان "نادين نجيم "وغمار "قصي خولي" بعدما اكتشفت خيانته لها مع ابنة خالته عايدة بعد حادثة تسريب الفيديوهات عبر الانترنت، ويشهد المسلسل حالة من الصراع بين أبطاله ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 28 من خمسة ونص هنــــــــــــــــا

تستمر عايدة في الحلقة 28 الثامنة والعشرين من مسلسل خمسة ونص بمحاولة إقناع نادين نجيم بالانفصال عن قصي خولي "غمار" بعد أن اكتشفت علاقته مع عايدة، إلا أن نادين نجيم تتخذ موقف وتتوجه للانتقام من قصي خولي عبر الترشح للانتخابات، مما يثير غضب غمار.

يعترف "جاد" معتصم النهار لوالدته بوجود فتاة في حياته في الحلقة الثامنة والعشرين من خمسة ونص إلا أنها تعيش برفقة شخص آخر ولا يستطيع الاقتراب منها، في الوقت الذي تحاول ابنة خالته التي قدمت من سوريا برفقة والدته بعد وفاة عائلتها بالحرب التقرب منه إلا أن قلبه مشغول مع نادين نجيم.

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كما شهدت الحلقة السابقة مواجهة بيان "نادين نجيم" في خمسة ونص أزمة سير أثناء ذهابها إلى جلسة النواب، وبدورها تنزل من السيارة ل فتح الطريق إلا أنها تصطدم بشخص يحمل كوبا من القهوة فتتسخ ثيابها، ويقوم معتصم النهار بإعطائها قميصه بدلا من قميصها المتسخ حتى تحضر به جلسة النواب، ووصلت متأخرة واعتذرت عن حضور باقي الجلسات بسبب ما تعانيه البلد من أزمات وفساد.

كما ويتوعد قصي خولي عايدة ويهددها في حال ثبت أنها نشرت الفيديوهات، إلا أنها تنفي ذلك وتؤكد له بأن هاتفها المحمول تمت سرقته أثناء تجولها في المول، وأشارت إلى أن أعداء عائلة الغانم كثر وهم من دبروا هذه المكيدة.

ويذكر أن مسلسل "خمسة ونص" الذي تتصدر فيه نادين نسيب نجيم دور البطولة، برفقة قصي خولي ومعتصم النهار، يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019.