نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2018 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني التى طال انتظاركم لها علما بأن جميع الطلبة والطالبات بالمرحلة الإعدادية انتهت منذ أداء الآمتحانات منذ فترة لا تقل عن 15 يوم،وكانت أعمال التصحيح بالكنترول تتم أول بأول لذا من المتوقع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني خلال الساعات القادمة.

لم يتبقى الكثير للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإٌعدادية محافظة قنا جميع الإدرات التعليمية، حيث صرح مسئول بمديرية التربية والتعليم أن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجام سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل ويمكنكم اعزائى الطلاب الاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا 2018 برقم الجلوس والأسم والإدارة التابع لها من الموقع الرسمى لمحافظة قنا.

البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2018:

نتيجة ثالثة إعدادي بقنا التيرم الثاني سوف يتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا ومديرية التربية والتعليم، وقد ذكر وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا أن نسبة النجاح الفصل الدراسي الأول بلغت 66.55% ولكن من المتوقع أن تشهد نتيجة امتحانات الترم الثاني زيادة بنسبة النجاح نظرا لسهولة الأختبارات وعدم وجود شكاوى من قبل طلاب الشهادة الإعدادية.

طريقة الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة قنا:

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة قنا من هنااااااااااا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018

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تسجيل رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة في الحال.

متابعة موقع ” نجوم مصرية ” ننشر رابط النتيجة فور ظهورها.

يمكنكم اعزائي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا أن تترك لنا اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقالة لحين رفعها عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم.

لقد قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل حيث بلغت نسبة النجاح 81.1% وبين الطلاب المكفوفين 67% وبذلك أصبحت متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القليلة القادمة، يمكن لجميع طلابنا أن يترك اسمه ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها من محافظ قنا .

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