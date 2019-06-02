انتهى الطلاب من أداء امتحانات جميع المواد في الصف الثالث الإعدادي، ليبدا بعدها اعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وقد قام منسوبي كنترول الشهادة الإعدادية في المحافظة بمجهود كبير، لإظهار النتيجة، بدقة وسرعة متناهية، تضمن لجميع الطلاب العدل وتكافوء الفرص، وقد انتهت جميع أعمال تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني، وبمجرد أن يتم تجهيز الكشوف بشكل نهائي سوف يتم الاعلان عنها في حينها .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة البحيرة

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بشوق بالغ نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة البحيرة، وبعد انتهاء أعمال الكنترول خلال ساعات قليلة سوف يتم إظهار أوائل المحافظة في الصف الثالث الاعدادي، تمهيدًا لإظهارها بشكل رسمي بعد اعتمادها من المحافظ الدكتور اللواء هشام آمنة ويتم ذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة .

اعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة 2019

اعتمد منذ قليل، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.89%، وذلك بحضور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي اشار أنه تقدم للامتحان هذا العام 90861 طالبا وطالبة، حضر منهم 89517 طالبًا وطالبة، نجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة .

Advertisements

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة البحيرة

تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة بوضع نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018 الترم الثاني عبر موقعها الرسمي حيث يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجتهم لهذا العام من خلال ذلك الرابط، بإدخال رقم جلوس الطالب وللحصول على النتيجة إضغط هنا :

( مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة 2019م ) .

تهنئة الموقع

يهنئ موقع نجوم مصرية جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الترم الثاني 2019 في محافظة البحيرة، متمنين لجميع الطلاب في جميع المراحل دوام التوفيق والنجاح .

← إقرأ أيضاً: