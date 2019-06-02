نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

لقد طال انتظار طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وهم في قلق شديد نحو تأخير موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول علما بأن وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة صرح أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات ثالثة إعدادي 2018 الترم الأول كانت تتم أول بأول تحت إشراف نخبة من الموجهين، وقد أضاف سيادته بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لم يتبقي عليها سوى ساعات قليلة على ظهورها وذلك عقب اعتمادها من محافظ البحيرة الدكتورة نادية عبده، علما بأن أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالبحيرة 2018 سيتم الإعلان عنهم مقدما قبل ظهور نتيجة ثالثة إعدادي 2018 الترم الأول جميع الإدارات التعليمية بالبحيرة التى تضم ( إدارة شبراخيت التعليمية، وإدارة المحمودية وإدارة الرحمانية وإدارات رشيد التعليمية، وإدارة كوم حمادة التعليمية وإدارة ايتاي البارود وإدارة الدلنجات وإدارة حوش عيسى وإدارة أبو المطامير وإدارة كفر الدوار).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 الترم الأول:(ظهرت)

ننشر لكم عبر موقعكم نجوم مصرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 الترم الأول لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والأسم، ننوه لطلابنا الإعزاء من محافظة البحيرة بأنه يتم حاليا الإجراءات النهائية كمراجعة أوراق الإمتحانات ويليها عملية رصد الدرجات وعقبها سيتم رفعها لديوان المحافظة لإعتمادها من محافظ البحيرة الدكتورة نادية عبده.

موقع مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة:

من المتوقع أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي ولكن لم يصلنا منشور رسمي بذلك لذا نرجو من طلابنا من الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة أن تتابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي أو عن طريق ترك أسمك ورقم جلوسك والإداراة التابع لها في تعليق أسفل الموضوع لحين ظهور النتيجة.

لقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 على الظهور ونحن من موقعنا نجوم مصرية نتواصل مع مديرية التربية والتعليم لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس.، نأسف لجميع طلابنا على تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن ولكن نتابع معكم عبر تلك المقالة مع التحديث باستمرار.

نحن من موقعنا نجوم مصرية نترصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول التى طال انتظار طلابنا لها ولم يصرح بعد عن أسباب تأخير موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة:

جاري رفع نتيجة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة الترم الثاني وفي خلال ساعات قليلة سيتم تفعيل الرابط ويمكن لطلابنا من أبنا محافظة البحيرة الحصول عليها عبر الأنترنت.

سنوافيكم بآخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة التيرم الثاني 2018 يمكنكم ترك رقم جلوسك والإدارة التابع لها في تعليق أسفل الموضوع.

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وبعد طوا انتظار لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول الآن من قبل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة يمكنكم الآن تسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة، نتواصل معكم عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الثاني:

من المنتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 التيرم الثاني خلال الأيام القادمة عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وذلك عقب اعتمادها من محافظ البحيرة.

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة نتيجة الإعدادية من هنااااااااااااااااااااااا.

لقد صرح مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني سوف يتم اعتمادها في القريب العاجل من قبل محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أثناء مؤتمر صحفى تعلن فيه أسماء أوائل الإعدادية وسوف يقوم بتكريم الأوائل عقب انتهاء المؤتمر متمنيا لكل طلابنا مزيد من النجاح والتفوق.

لقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة على الظهور وسوف يتم إعلان الأوائل أولا ويليها مباشرة يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برقم الجلوس.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة البحيرة الترم الثاني مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس خلال أيام قليلة سنتابع معكم عبر موقعكم نجوم مصرية لمعرفة المزيد عن أخبار نتائج امتحانات الترم الثاني.

لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بالبحيرة الفصل الدراسي الثاني من قبل محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده حيث بلغت نسبة نجاح 67.7% وسيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال دقائق.

لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني حتى الآن، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين اعتماد نتيجة إعدادية البحيرة ورفعها عبر الموقع الرسمي.

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