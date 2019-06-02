تراند اليوم : شاهد رد فعل زوجة خالد يوسف بعد تصريحات ياسمين الخطيب في "شيخ الحارة"

فاجأت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف الجميع، أمس السبت، برد فعلها بعد حلقة ياسمين الخطيب مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، حيث نشرت صورة لها مع زوجها المخرج المصري معلقة عليها "القافله تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

وحلت ياسمين الخطيب، ضيفةً على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت.

وكشفت الخطيب، خلال الحلقة ما أثير مؤخرًا في في وسائل الإعلام، حول علاقتها بالمخرج خالد يوسف، والتي أثارت موجة عارمة من الجدل بعد تسريب فيديوهات جنسية مسيئة للمخرج.

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وقالت ياسمين الخطيب، إنها مشفقة على البنات اللاتي ظهرن في فيديوهات أزمة خالد يوسف، لكنها ترفض التعاطف والدفاع عنهن.

وأضافت الخطيب، "في 2014 مكنتش أنا وخالد متجوزين فأنا مش طرف في قصة الفيديوهات دي نهائي"، مؤكدةً أنها تزوجت المخرج خالد يوسف عام 2017 وانفصلا بعد فترة وجيزة، مشيرة إلى أنها نشرت بوست عبر صفحتها على الفيسبوك توضح تلك الواقعة، "الكلام ده موثق على الفيسبوك، كتبت على صفحتي أنني أخطأت وأصحح اليوم خطأي بالانفصال".

وتابعت، "موضوع جوازي من خالد قديم وفيه صورة تسربت ليا معاه وكان لازم أرد، الصورة دي كانت في حفل رأس السنة في الجونة واللي صورها لينا ابنه يوسف".

وأوضحت الإعلامية ياسمين الخطيب، "أنتمي لأعرق العائلات في مصر ولا تنقصني الشهرة والنجومية لأدعي الزواج من خالد يوسف، زواجي من خالد كانت بمثابة لعنة وخلصت من سنتين ومرحلة من حياتي نادمة عليها".