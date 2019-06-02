رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الشرقية 2019

نشر موقع فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لطلاب محافظة الشرقية اليوم الأحد ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة فيتو الالكترونية.

رابط الاستعلام بوابة فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 اضغط هنا

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وكان محافظ الشرقية ممدوح غراب قد اعتمد أمس السبت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الشرقية بنسبة نجاح 85.5% حيث تقدم لأداء الامتحان 119251 طالب وطالبة حضر منهم 118332 ونجح منهم 93347 طالب وطالبة.

كما نشرت بوابة فيتو نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 87.5% كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%. فيما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 80.45%.

واحتلت إدارة القنايات المركز الأول بنسبة نجاح 88% وإدارة غرب جاءت في المركز الثاني بنسبة نجاح 86.52%، وجاءت إدارة ههيا في المركز الثالث بنسبة نجاح 85.14%.