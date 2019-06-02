تراند اليوم : ماذا قال الجمهور عن فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ؟

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير معالإباحي، معبرين عن غضبهم هذا الفيديو المتنافي مع العادات المصرية، في الوقت الذي أنكرت فيه رانيا يوسف حقيقة هذا الفيديو.

وحصل فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف على العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية من قبل الجمهور، فيما تقدمت رانيا يوسف ببلاغ إلى النائب العام حول شخص مجهول قام بالترويج لهذا الفيديو الإباحي ونسبه لها.

وجاءت تساؤلات كثيرة من الجمهور حول فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، معبرين عن استيائهم، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "نخلص من شيماء الحاج ومني فاروق ندخل في رانيا يوسف وخالد يوسف تاني".