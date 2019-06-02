هكذا ردت علا الفارس على إجراءات قناة الظفرة

أكدت الإعلامية الأردنية علا الفارس عبر حسابها على انستغرام على اقبالها المستمر للحياة ولقرارتها رغم المحبطين بعد قرار انضمامها لقناة الجزيرة وإجراءات قناة الظفرة بوقف بث مسلسل صبر العذوب والذي تلعب فيه دور البطولة.

وكتبت الفارس:" أقوى إنجاز أفتخر به.. أنني ما زلت بكامل قواي العقلية ‏ما زلت أتعامل بأخلاق واحترام ‏ما زلت محبة ومقبلة على الحياة ‏مع أنني حوصرت بكمّية لا تُحصى ‏من المحبطين".

وكان حساب قناة الظفرة على تويتر قد أعلن للجمهور بوقف بث مسلسل صبر العذوب بسبب انضمام علا الفارس للعمل مع قناة الجزيرة القطرية.

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وانهالت التعليقات على اعلان وقف البث واعتبره البعض ارهاباً متعمداً ضد الإعلامية الفارس.

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وكانت علا الفارس قد انضمت مؤخراً لشبكة بي إن القطرية عبر برنامجها الجديد "مع أو ضد" على شاشة بي إن BEIN دراما أول أيام عيد الفطر المبارك بعد إعلانها مغادرة إم بي سي السعودية، بحسب " البوابة".