حسن حسني يطمئن جمهوره بعد أزمته الصحية

أوضحت رئيس اللجنة الصحية في نقابة الممثلين الفنانة نهال عنبر اليوم الأحد الحالة الصحية للفنان حسن حسني وعودته إلى منزله بعد وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وذكرت عنبر بأن حسن حسني قد تعرض لأزمة صحية أجرى على إثرها جراحة منذ ما يقرب من شهر، وبعد الاطمئنان عليه بشكل كامل عاد لمنزله، خاصة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وكان المنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قد تكفل بكافة مصاريف علاج الفنان حسن حسني لمكانته القيمة في الساحة الفنية المصرية.

يذك بأن حسن حسني قد شارك في بطولة مسلسل أبو جبل بجانب الفنان مصطفى شعبان وقد أتم 400 عمل فني خلال مسيرته الفنية، وفقاً لـ"العربية".