قناة الظفرة توقف صبر العذوب لعلا الفارس وغادة عويس تعلق

أعلنت قناة الظفرة الإماراتية اليوم الأحد إيقاف بث مسلسل صبر العذوب للإعلامية علا الفارس بعد انضمامها للعمل لقناة الجزيرة القطرية.

ونشر حساب القناة على تويتر اعتذاره للجمهور من الاستمرار في بث حلقات مسلسل صبر العذوب والذي تؤدي دور البطولة فيه الإعلامية علا الفارس وأوضحت القناة أن السبب هو انضمام الفارس للعمل مع قناة الجزيرة القطرية.





وكانت علا الفارس قد انضمت مؤخراً لشبكة بي إن القطرية عبر برنامجها الجديد "مع أو ضد" على شاشة بي إن BEIN دراما أول أيام عيد الفطر المبارك بعد إعلانها مغادرة إم بي سي السعودية.

بدورها علقت الإعلامية غادة عويس على وقف بث صبر العذوب معتبرةً أن قناة الظفرة تمارس الإرهاب بعينه ضد الإعلامية الشابة.





Advertisements

اقرأ/ي أيضًا: علا الفارس تعلن انضمامها إلى قناة اخبارية شهيرة

وأوضح ناشطون أن الشيطنة شبه الرسمية التي مورست ضد علا الفارس طيلة نحو عامين، بسبب تغريدة عن فلسطين، غير مبررة البتة.

وكان سعوديون وإماراتيون شنوا هجوما واسعا على الفارس، بعد نشرها تغريدة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، وعلقت عليها بعبارة "هلا بالخميس".

وعبرت الفارس مرارا عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، رافضة الاعتذار عن عبارة "هلا بالخميس".

يذكر بأن تغريدة لعلا الفارس قد اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل.



وغردت الفارس:" ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس".