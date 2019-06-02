البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية “نتيجة الصف الثالث” بالشرقية...

نرصد البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني، لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، حيث انتهت أعمال كنترول إعدادية الشرقية وتوشك نتيجة طلاب الإعدادية 2019 برقم الجلوس على الظهور، حيث صرح وكيل مديرية التربية والتعليم في الشرقية، بأن عمليات التصحيح والمراجعات النهائية لاختبارات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية لعام 2019 تمت بنجاح، وتم اعتماد نتيجة شهادة ثالثة إعدادي بالشرقية والأن جاري رفع النتائج عبر بوابة الشرقية لنتائج الإعدادية.

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 يتم في البداية بمجرد اعتماد النتائج، لتظهر بعدها مباشرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لجميع طلاب محافظة الشرقية، من خلال موقع البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية التعليمية، وتشمل النتائج جميع الدرجات لكل المواد الدراسية التي أدى الطلبة والطالبات اختباراتهم فيها الترم ااثاني.

رابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية

تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، من الأن من الطلاب وأولياء أمورهم خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 في عدد من المحافظات المصرية الأخرى، ويشهد موقع البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية ضغطاً كبيراً من طلاب الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية التي تضمها الشرقية، وهي:

إدارة أولاد صقر التعليمية.

إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

إدارة القرين التعليمية.

إدارة أبو كبير التعليمية.

إدارة بلبيس التعليمية.

إدارة فاقوس التعليمية.

إدارة الصالحية التعليمية.

إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

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إدارة أبو حماد التعليمية.

إدارة ههيا التعليمية.

إدارة كفر صقر التعليمية.

إدارة ديرب نجم التعليمية.

إدارة الإبراهيمية التعليمية.

إدارة مشتول التعليمية.

إدارة صان الحجر التعليمية.

نتيجة إعدادية الشرقية

نتيجة الإعدادية برقم الجلوس

رفعت نتيجة الإعدادية 2019 بالشرقية، إلى السيد المحافظ لإعتمادها وتحميلها على البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية التعليمية نتائج الامتحانات، ونتابع وإياكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني، أولاً بأول للحصول على النتائج فور ظهورها.

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