المربع الالكتروني للنتائج 2019 : موقع وزارة التربية الكويت لعرض نتائج المتوسط والثانوية

موقع المربع الالكتروني للنتائج 2019 ينشر نتائج طلاب الكويت لجميع الصفوف حتى الثاني عشر، حيث أشار موقع وزارة التربية الكويت لموعد ظهور نتائج المتوسط وصفوف النقل من الثانوية العامة، عدا موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر 2018 وفق رزنامة الوزارة لتقويم العام الدراسي 2018-2019، وسنرفق رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني وبيان حول إحصائيات التي أكملت رصد وتجميع ورفع الدرجات.

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في الكويت سيكون من خلال الروابط الرسمية والمعتمدة، وعلى رأسها موقع المربع الالكتروني للنتائج 2019 بالرقم المدني، بجانب ذلك سنضيف رابط موقع طالب لسهولة التعرف على النتائج ونقلل من حالة المعاناة والقلق التي قد تواجه الطلاب والآباء أو الأمهات خلال ساعات انتظار ظهور النتائج النهائية، مع التنويه عن أخر إحصائيات وزارة التربية الكويتية .

موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019

خصصت وزارة التربية الكويتية رابط يعرض نتائج جميع الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة سواء الابتدائية أو نتائج المتوسط 2018، أو نتيجة الصف العاشر والصف الحادي عشر، بخلاف رابط منفرد لنتائج الصف الثاني عشر، والاستعلام يكون بإدخال الرقم المدني في الحقل المخصص له على رابط الموقع أدناة.

المربع الإلكتروني نتائج الطلاب

وفق رزنامة وزارة التربية الكويتية تعلن اليوم وبشكل رسمي نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسط، وتعلن نتائج الصف العاشر والصف الحادي عشر خلال ساعات قليلة، وبد رفع أسماء المدارس التي أكملت عمليات الرصد والتصحيح على موقع نتائج وزارة التربية الكويتية والاستعلام للمرحلة الابتدائي والمتوسط بالرقم المدني.

موقع المربع الإلكتروني نتائج الطلاب Advertisements نتائج الصف الثاني عشر

الرباط المرفق بعالية عرض نتائج الطلاب لجميع الصفوف بالرقم المدني عد نتيجة طلاب الصف الثاني عشر المقرر له انتهاء الاختبارات نهاية الشهر الحالي، حيث تقرر رسميا الإعلان عن نتائج الطلاب 2019 وفق ما جاء في رزنامة وزارة التربية الكويتية للعام الدراسي المنتهي، وخلال الساعات المقبلة سنتابع أخر مستجدات إحصائيات المدارس والمناطق التعليمية حتى إكمال رفع النتائج.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 2019

يبدأ استخراج نتائج طلاب الكويت في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، بداية من يوم 19 مايو الجاري، عبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019، ووفق مواعيد رزنامة وزارة التربية الكويتية، وذلك عقب رفع المدارس نتائج الطلاب التي اكتملت بالفعل .

ظهرت نتائج الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية بوابة نتائج الامتحانات المربع الإلكتروني للنتائج 2019 برقم الجلوس والرقم المدني، وسنضع لكم قريبا بعض التفاصيل التي ساقتها وزارة التربية الكويتية في نتائج الدور الأول.

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