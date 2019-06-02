نتائج الثانوية العامه الكويت 2019 : استعلام نتائج الثاني عشر موقع المربع الإلكتروني وموقع طالب...

تعلن وزارة التربية نتائج الثانوية العامه الكويت 2019، من رابط موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب ، لاستعلام نتائج الصف الثاني عشر وصفوف النقل في الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني 2018-2019، وفق ما جاء من مواعيد في رزنامة وزارة التربية للاختبارات ونتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي، وسنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الصف الثاني عشر من موقع طالب وموقع المربع الإلكتروني .

وزارة التربية في الكويت حددت اليوم الأحد الموافق 13-1- 2019 كموعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامه الكويت 2019، وسيكون رابط الاستعلام الرسمي عن نتائج الصف الثاني عاشر هو موقع المربع الإلكتروني للنتائج بالرقم المدني ورقم الجلوس، وموقع نتائج طالب الكويت عبر الرسائل الإلكترونية على بريد الطالب أو الطالبة.

موقع نتائج الثانويه العامه الكويت 2019

وزارة التربية والتعليم في الكويت تعلن نتائج الثانويه العامه على رابط نتائج الطلاب المربع الإلكتروني، حيث تم تخصيص احر الروابط الإلكترونية لطلاب وطالبات الصف الثاني عشر، ويكون استخراج نتائج الكويت 2018 للثانوية العامة بالرقم المدني، وخلال الساعات القليلة القادمة سيفعل رابط النتائج بشكل رسمي..

موقع طالب لنتائج طلاب الكويت سيكون من المواقع الرسمية التي ستمنح الطلاب احد الحلول لسهولة الاستعلام عن نتائجهم، وفق عملية رفع النتائج من إحصائيات المدارس على موقع التربية الكويتية الرسمي، والذي يرصد عملية اكتمال رفع نتائج الطلاب لجميع المناطق التعليمية، وتم التنوية عن ألية تقديم الاعتراض .

Advertisements

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2018

الدخول إلى رابط نتائج الطلاب والطالبات للصف الثاني عشر يكون من خلال الموقع التالي :

المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر

طريقة تقديم اعتراضات نتائج الصف الثاني عشر

وزارة التربية الكويتية خصصت رابط لتقديم الاعتراضات على نتائج الثانوية العامه الكويت 2018، سيستطيع من خلاله طلاب الصف الثاني عشر تسجيل الاعتراضات على النتائج والدرجات، ستجدونه على رابط الموقع المرفق بعالية، استعلام نتائج الثانوية العانة في الكويت الصف الثاني عشر يبدأ بعد ساعات قليلة وفق الإعلان الصادر عن وزارة التعليم حيث تقر الإعلان اليوم الأربعاء عن نتائج الثانوية من رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب .

تحديث 12-1-2019: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت على رابط وزارة التربية وكذلك ألية تقديم الاعتراض على نتائج الطلاب في الصف الثاني عشر والمدة الزمنية المسموحة للاعتراض، كل ذلك من خلال موقع وزارة التربية، وبعد قليل سيتم البدء في رفع النتائج وسنتابع إحصائيات المدارس التي سترفع نتائجها بالفعل وفق البيانات الرسمية على موقع وزارة التربية.

← إقرأ أيضاً: