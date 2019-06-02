عطلة رسمية في الاردن بمناسبة عيد الجلوس الملكي الاردني 2019

أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة ستعلن يوم الاحد التاسع من حزيران المقبل عطلة رسمية بمناسبة مرور عشرين عاما على تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية «العشرينية»، الذي يصادف بعد عطلة العيد مباشرة.

في سياق آخر، أظهرت دراسة أجراها فريق طقس العرب حول موعد عيد الفطر 2019-1440 وأول أيام شهر شوال في الأردن أن شهر رمضان سيكمل الثلاثين يوماً بالرغم من ولادة الهلال ومغيب القمر بعد الشمس، ما يعني أن العيد الأربعاء المقبل.

وذكرت الدراسة، أن الاقتران المركزي "المحاق المركزي" سيحدث يوم الإثنين 3 حزيران 2019 الساعة 10:02 صباحا بالتوقيت العالمي، بالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثة في الأفق الغربي 5 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018م​ هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاربعاء 5/6/2019م​​ هو بداية أول أيام شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.